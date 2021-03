Jahmil French morto a soli 29 anni

L’attore canadese è diventato famoso grazie al teen drama Degrassi: The Next Generation che gli è valso anche una nomination al Canadian Screen Award. La famiglia non ha rivelato le cause della scomparsa così prematura.

Lo hanno ricordato molti colleghi e amici sul web. Melinda Shankar, che ha recitato con lui in Degrassi ne ha parlato così, condividendo un vecchio scatto insieme a lui su Instagram “Jahmil hai sempre avuto un posto speciale nel mio cuore. Grazie per essere uno dei miei amici di maggior talento, in grado di provare compassione, gentile e divertente. Eri così amato. Queste sono alcune delle mie foto nel corso degli anni che sottolineano la sua luce. Mi mancheranno le nostre sfide di danza.”





Ma anche Chloe Rose che ha interpretato Katie Matlin in Degrassi dal 2011 al 2013 ha scritto su twitter: "Sono ancora sconvolta. Sentiremo la mancanza di Jahmil. Era una parte integrale della famiglia di Degrassi e sicuramente un’enorme parte del periodo che ho trascorso sul set. Voleva sempre far ridere e sorridere le persone, era una vera gioia essere accanto a lui".

Ed è esattamente come dice Chloe Rose, a Jahmil piacceva intrattenere e far sorridere. Un video riassume tutta la sua energia mentre balla come un pazzo davanti a una piccola folla urlante, quando si poteva ancora fare festa!