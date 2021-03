Nel 2021 una ragazza di 17 anni è stata allontanata da scuola per il vestito troppo osè

In una scuola superiore canadese, NorKam Senior Secondary a Kamloops, una ragazza di nome Karis Wilson di 17 anni è stata spedita a casa da una professoressa che riteneva inappropriato il vestito che indossava, poiché avrebbe distratto studenti e professori maschi. Il vestito in questione è un abito nero lungo fino alle ginocchia, indossato sopra un maglione bianco a collo alto, quindi senza ombra di scollatura.

Vedendo tornare a casa la figlia in lacrime, il padre della ragazza è andato su tutte le furie chiedendo spiegazioni alla scuola e pubblicando su Facebook le foto dell’abito in modo che tutti potessero giudicare. Ma la replica della scuola è stata ferma. Il vestito vìola il codice di abbigliamento da tenere all’interno delle mura scolastiche. Il motivo è probabilmente dovuto al pizzo sul fondo del vestito che ricorda della lingerie. Il tutto rimane piuttosto assurdo. "Le hanno detto che ricordava un pezzo di lingerie - ha raccontato il padre della ragazza - ma in realtà è un vestito molto modesto. Sono frustrato, deluso e sconvolto che ciò sia accaduto nel 2021".

Ovviamente gli studenti dell’Istituto si sono schierati dalla parte della giovane studentessa manifestando il loro dissenso anche con un presidio davanti all’istituto. Ma l'opinione pubblica è divisa sull'accaduto e basta leggere i commenti al post del padre Christopher Wilson, sono molti i genitori e gli adulti che non apprezzano l'abbigliamento della ragazza considerato poco decoroso. Sul buongusto nel vestire, probabilmente c'è da lavorare, per carità, però non è una buona ragione per essere sospesi! Il racconto sembra provenire direttamente dagli anni ‘50 e invece è il presente in una cittadina del Canada.