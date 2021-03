Viaggio sulla Luna gratis per 8 creativi: paga un miliardario giapponese

Vi sentite curiosi, impavidi e creativi? Il viaggio verso il satellite terrestre vi aspetta, gratis! Il miliardario giapponese Yusaku Maezawa è alla ricerca di 8 artisti per la missione SpaceX a bordo del razzo Starship. L’eccentrico miliardario aveva già aveva fatto parlare di sé per un contest precedente in cui cercava una donna che lo accompagnasse nello spazio, ma non si ha notizia se la ricerca sia andata o meno a buon fine.



Questa volta il viaggio è organizzato insieme a Elon Mask, fondatore di SpaceX, e durerà un totale di sei giorni. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il 14 marzo. Tutto bellissimo, visto che le caratteristiche per partecipare sono curiosità ed estro artistico per contribuire alla narrazione della missione, ma c’è un però. Sarà necessario anche molto coraggio, visto che i test condotti fino ad ora non hanno prodotti ottimi risultati. A dicembre il prototipo di SpaceX è esploso nella base di Boca Chica in Texas; a inizio febbraio è fallito anche il test di Starship Sn9, il sistema di lancio destinato ai viaggi verso Marte, in quel caso il razzo non è riuscito a rallentare ed è esploso invece di atterrare. Infine è di stamattina la notizia che un terzo prototipo è esploso poco dopo l’atterraggio nella base di Boca Chica. Il sogno di Elon Musk è creare una vera e propria navetta per la Luna che renda i viaggi verso il satellite una routine per i turisti dello spazio, certo c’è molta strada da fare.



Allora, chi è che voleva partire? La partenza è garantita, il ritorno una scommessa.