Tom Cruise finisce su Tik Tok a sua insaputa ma è un deepfake

Sembrava incredibile, Tom Cruise su Tik Tok che ride e scherza di argomenti improbabili, infatti non si tratta del celebre attore, ma di un deepfake fatto molto bene, ed è impressionante!





I deepfake sfruttano l’intelligenza artificiale per creare una sintesi dell'immagine umana, fondendo così insieme video o immagini preesistenti con immagini girate sul momento. Avrete presente applicazioni come FaceApp che sfruttano lo stesso principio e possono appiccicare la vostra faccia su un balletto sexy o la scena di un film famoso. Purtroppo è una tecnica spesso utilizzata per costruire falsi video pornografici e fare revenge porn ai danni di qualche personaggio famoso.

Nel caso del divo di Top Gun, non si tratta di porno, ma di un esperimento innocente. Un ragazzo dall’account @deeptomcruise ha pubblicato una serie di filmati di Tom Cruise che fa cose: gioca a golf, fa trucchi di magia e ricorda ai suoi fan quando incontrò l’ex presidente dell’Unione Sovietica, Gorbačëv. L’intento è assolutamente ironico e l’account ha ricevuto un milione di cuoricini.





Aldilà dell’intento bonario è inquietante pensare che potrebbero spuntare video con la nostra faccia mentre magari infrangiamo la legge o compiamo un gesto pubblicamente condannabile. Chi crederebbe che si trattava di un deeepfake?