Chi è Vittoria Ceretti, ieri sul palco di Sanremo con Amadeus?

La co-conduttrice sul palco dell'Ariston ieri sera è stata Vittoria Ceretti, giovanissima modella già molto apprezzata nell’ambiente. 22 anni e vanta già sfilate con le più celebri firme della moda. Dallo scorso anno è sentimentalmente legata al deejay Matteo Milleri con cui si è sposata. Nozze segrete e sui generis. I due si sono uniti in matrimonio a Ibiza lo scorso giugno ed è stata la modella ad annunciare l’evento solo dopo che si era svolta la cerimonia, con alcune foto e riprese mozzafiato postate su Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vittoria Ceretti (@vittoria)

L’isola più festaiola delle Baleari è molto amata da Milleri che per il suo lavoro la conosce bene, insieme a Carmine Conte ha fondato a Milano il duo di disc jockey Tale of Us con cui hanno iniziato a fare serate proprio a Ibiza. Grazie alla sua vita molto mondana ha avuto l’occasione di conoscere la Ceretti e di sposarla in così poco tempo! Prima della storia con il dj, la giovane modella era già nota alle cronache rosa per il suo flirt con Tony Effe, membro della Dark Polo Gang avuto appena prima di cambiare completamente genere musicale!

Ieri la modella se l’è cavata egregiamente nonostante la giovane età, anche quando il mattatore Fiorello si è mostrato un po’ irriverente con un commento sulla magrezza della ragazza, per nulla sottinteso: "Tu sei bella magretta eh?” Lei ha risposto senza fare una piega: “Bah però un po’ di formette ce le ho”. Formette e anche un bel caratterino.