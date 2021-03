Si rifiuta di uccidere due piccoli orsi: agente sospeso

L’ufficiale per la conservazione ambientale Bryce Casavant si trovava in servizio nella Columbia Britannica, in Canada. Gli era stato ordinato di fare un sopralluogo in un’area abitata dove era stato precedentemente avvistato un orso. L’animale è stato colto sul fatto mentre stava razziando del cibo da una dispensa, l’agente ha sparato uccidendo l’orso femmina. Ma con lei erano presenti anche due cuccioli che all’uomo era stato ordinato di uccidere, ma disobbedendo al comando l’uomo li ha risparmiati. Questo gli è costato una sospensione a lungo termine. Sono passati cinque anni da quell’episodio e l’uomo ha vinto la causa, ma non potrà comunque tornare in servizio.

L’uomo non solo non ha ucciso i piccoli, ma li ha portati da un veterinario che li ha accolti e successivamente trasferiti in un centro specializzato. Il risultato però è che ora è disoccupato, seppure abbia agito rispettando la legge, come stabilito dal tribunale. "È vergognoso e frustrante - ha commentato - quel mestiere è stato sempre la mia passione, e ora mi viene negato".

Non è la prima volta che un militare antepone il suo buonsenso a un ordine ricevuto. Dovete poi considerare che in Canada gli orsi sono diffusissimi e non è strano avvistarne uno, se i canadesi dovessero uccidere tutti quelli che vedono non sarebbe un affare per la natura, ma una vera strage. Se l'uomo ha agito così è perché i cuccioli senza la madre erano assolutamente innocui e meritavano una vita libera nei boschi nel Paese e lontano dai frigoriferi delle case!