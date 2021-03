Un giovane senzatetto mostra su Tik Tok come si cucina per strada

Su Tik Tok ormai si sa, puoi trovare ogni tipo di prototipo umano. Oggi parliamo di un senzatetto che ha spiegato sui social come si arrangia un pasto per strada e con poco. Lui è @randomhomelessguy2 e con soli 3 video ha mezzo milione di follower, in barba a ogni stratega del marketing là fuori.

Il ragazzo mostra l’occorrente per cucinare, dagli ingredienti agli utensili necessari. Se la cava usando l’acqua della fontana e e attaccando il suo fornellino a una presa pubblica in un parco. Il ragazzo ci rende conto anche delle varie spese affrontate per il tutto. 15 dollari il fornello, 3 dollari la pentola, (altro che Mastrota!). Il ragazzo ha poi utilizzato dei wurstel, tagliati con un coltello di plastica, dei noodles e della salsa di pomodoro. Tutti ingredienti da 1 dollaro l’uno. E la cena è servita. Meglio di tanti pasti universitari comunque, il ragazzo ai fornelli ci sa fare.

Molti i commenti, da chi suggeriva al senzatetto come racimolare denaro, come farsi aiutare a chi lo accusava di avere un telefono e di non essere quindi messo così male. Il ragazzo si è limitato a dire che non vuole essere aiutato. Non è per niente inusuale, in realtà, per un senzatetto avere un telefono, spesso è un modo per restare connessi con chi offre loro aiuto o semplicemente per sconfiggere la noia.