L’OMS spegne le speranze: non usciremo dalla pandemia nel 2021

Michael Ryan, direttore del programma emergenze dell’Organizzazione Mondiale della Sanità ha voluto riportare tutti con i piedi per terra e ricordarci che siamo ancora in piena emergenza. “Non è realistico ed è prematuro pensare di poter porre fine alla pandemia entro la fine dell’anno. Credo però che si possano ridurre i ricoveri e le morti, per porre fine alla paura e alla tragedia di questa emergenza”.



Le dichiarazioni arrivano da una conferenza avvenuta qualche giorno fa a Ginevra. Ha poi voluto spiegare: "Capisco che siamo tutti stanchi, ma il controllo è nelle nostre mani, ci stiamo avvicinando alla luce alla fine del tunnel. Non è realistico ed è prematuro pensare di poter porre fine alla pandemia entro la fine dell'anno. Credo però che si possano ridurre i ricoveri e le morti, per porre fine alla paura e alla tragedia di questa emergenza". I problemi più gravi arrivano dalle disparità tra paesi ricchi e poveri e nella differenza di avanzamento del vaccino da un Paese a un altro. In Africa, a tre mesi dall'inizio del piano vaccinale nel mondo, i primi vaccini sono arrivati da pochi giorni e in piccola parte solo in Costa d'Avorio e Ghana. I vaccini rimangono la chiave di volta e laddove sono stati distribuiti in maniera efficiente e puntuale i contagi sono crollati. Rimane fondamentale dare precedenza ai soggetti fragili e agli operatori sanitari. "Se funzioneranno non solo sui decessi e sulle ospedalizzazioni ma anche sulle dinamiche di trasmissione potremo presto riprendere il controllo della situazione".

L'uscita dal tunnel c’è quindi, ma è più lontana di quello che sembra, almeno secondo l’OMS.