Elon Musk sta per costruire una nuova città in Texas

Martedì scorso Elon Musk se n’è uscito con uno dei suoi misteriosi tweet in cui ha scritto: “Creando la città di Starbase in Texas”. L’annuncio non è stato seguito da ulteriori spiegazioni se non qualche dettaglio qui e là. Il sindaco si chiamerà Doge, come il titolo nobiliare, ma anche come la criptovaluta Doge prediletta da Musk. E si tratterà si una città dog friendly.

The Boca Chica Village area (part of Cameron County) will be incorporated as Starbase, Texas. https://t.co/WemV1zS0R6 — Michael Baylor (@nextspaceflight) March 2, 2021

Sembra proprio che il fondatore di SpaceX abbia intenzione di incorporare la comunità di Boca Chica, che si trova in Texas, a Starbase; anzi in un commento Musk replica che l'area occupata dalla città in progetto sarà ben più grande di Boca Chica. L’impresa è ambiziosa visto che ad oggi la zona non è servita né dalla rete idrica pubblica né dalla corrente elettrica, ma SpaceX è già in contatto con le autorità per iniziare il percorso e preparare la zona all’edificazione.

L’ufficio giudiziario della vicina contea di Cameron County ha già ricevuto la manifestazione di interesse di SpaceX per annettere il villaggio di Boca chica e farlo diventare Starbase. Il giudice Eddie Trevino ha spiegato: "Se SpaceX e Elon Musk vorranno procedere con il loro progetto, dovranno seguire tutti gli statuti sull'incorporazione. Cameron County sottoporrà ogni richiesta secondo le normative vigenti".