Un ragazzo vietnamita cambia volto per trovare lavoro

Đỗ Quyền è un ragazzo vietnamita di 26 anni che ha raccontato la sua incredibile storia attraverso Tik Tok e alcuni video diventati virali. Dopo molti colloquio di lavoro andati male, anche a causa del suo aspetto ritenuto poco rassicurante, ha deciso di cambiare volto e ora lavora come truccatore a Saigon.

Dai video postati è totalmente irriconoscibile se paragonato a quello che mostra come il vecchio sé, e parla di ben 9 interventi chirurgici a cui si è dovuto sottoporre. Il cambiamento più grosso ha coinvolto il naso, da molto ingombrante è diventato un nasino discreto alla francese. Per potersi permettere le operazioni ha sfruttato tutti i guadagni messi da parte negli anni e ha speso 17.000 dollari, soldi ben spesi, almeno per le sue aspettative. Ora infatti lavora come truccatrice a Saigon in Vietnam.

I video e le foto sono apparsi anche su Instagram e Facebook dove il ragazzo testimonia i suoi cambiamenti: rinoplastica, impianti al mento, faccette di porcellana, rimodellamento delle labbra, impianti alle labbra e chirurgia della doppia palpebra.

Il nome Đỗ Quyền rimane invece impronunciabile per noi.