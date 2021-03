Le videochiamate WhatsApp arrivano sul computer

Il tempo trascorso in casa a causa della pandemia è sempre di più; anche per questo motivo c’è la controtendenza a usare app e programmi nella loro versione desktop. Molto più comodo per alcuni versi. Alcuni programmi nati per lo smartphone però sono limitati nella loro versione desktop. Finalmente per rendere Whatsapp maggiormente performante da desktop arriva la possibilità di effettuare le videochiamate anche da laptop scaricando l’ultima versione dell’app per Windows e Mac. Trema la concorrenza, quindi. Considerando che il sistema di messaggistica è sempre aperto sui nostri pc ormai anche per questioni lavorative è facile pensare che possa prendere il posto dei vari Zoom, Google Meet e compagnia bella.

Nell’annunciare su Twitter l’update. Whatsapp ci tiene a ricordare l'attenzione alla privacy, tema molto caro a tutti gli utenti del web. Quante volte in questi mesi abbiamo saputo di incursioni di mitomani in videoconferenze pubbliche o private? Le videochiamate saranno come di consueto per tutte le conversazioni whatsapp, protette da crittografia end-to-end che protegge il contenuto a terzi e da incursioni della stessa Whatsapp.

Sometimes you just need a little more space. Secure and reliable, end-to-end encrypted voice and video calls are now available on our desktop app. Download now: https://t.co/JCc3rUunoU pic.twitter.com/PgCl76Mn7U — WhatsApp (@WhatsApp) March 4, 2021

C’è da scommettere che con un nuovo lockdown alle porte per molte regioni e comuni italiani, ci sarà modo di testare e apprezzare l’app nei prossimi mesi!

Visto che la proprietà è sempre la stessa attendiamo con ansia la versione desktop di Instagram per fare le stories mentre ci annoiamo alla scrivania.