Meghan Markle a Ophra Winfrey: Non volevo più vivere

Dopo giorni di attesa e rumors è andata in onda ieri negli USA l’intervista registrata settimane fa dal Principe Harry e dalla moglie Meghan Markle e condotta da Ophra Winfrey. Come era prevedibile il contenuto è piuttosto scioccante. Meghan parla delle discriminazioni ricevute a corte, del suo senso di inadeguatezza e della depressione che l’ha spinta a desiderare di morire. Fu proprio Harry a consolarla e forse da quei fatti arriva l’allontanamento dalla Famiglia Reale.

Le accuse della Markle sono forti. Si parla di razzismo verso il primogenito Archie. Pare che tra qualche membro della famiglia reale ci fossero “preoccupazioni e conversazioni su quanto scura potesse essere la sua pelle quando era nato”.

A detta della duchessa di Sussex Archie era trattato diversamente dagli altri nipotini reali e la famiglia reale avrebbe addirittura cambiato le regole perché non voleva fosse principe.



Meghan quando è arrivata a corte era assolutamente ingenua per suo stesso racconto; non sapeva neppure che il protocollo prevedesse l’inchino davanti alla Regina, glielo ha suggerito Harry poco prima del primo incontro con Sua Maestà.La Regina però. esce pulita dal racconto, anzi elogiata: “la regina per esempio, è sempre stata meravigliosa". Harry a tal proposito nega di non aver informato la Regina circa la sua volontà di lasciare Londra; anzi pare l’abbia chiamata ben tre volte prima dell’ufficialità della notizia. I rapporti sono invece più tesi con il padre, Carlo. Per Harry, Carlo e William “sono intrappolati” nelle conversazioni sulla monarchia. “Non posso andarsene. E ne ho una grande compassione”.



Interrotti anche i rapporti economici, la famiglia Reale non sostiene più Harry che, insieme a Meghan ha infatti stretto accordi commerciali con Netflix e Spotify. Restano comunque i soldi dell’eredità di Diana che non era certo una Cenerentola qualsiasi. La coppia, innamoratissima racconta anche del matrimonio intimo avvenuto tre giorni prima della cerimonia ufficiale davanti alla folla di milioni di persone: "Chiamammo l'arcivescovo di Canterbury. Quella era per il mondo, ma noi volevamo qualcos'altro".



Dal canto suo la famiglia reale si mostra compatta e integerrima e non ha sembrato voler dare molta importanza alla tanto annunciata intervista. Ora che però è di dominio pubblico, una replica è inevitabile.