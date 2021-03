Zona rossa in tutta Italia solo nel weekend?

Le attuali restrizioni non bastano. Questa è la lamentela sempre più diffusa tra gli esperti che chiedono misure più stringenti. Il governo Draghi che ha appena emanato un DPCM che sostanzialmente conferma le norme già in vigore con strette solo nelle regioni e nelle zone più a rischio; ma sta vagliando l’ipotesi di correggere il tiro a livello nazionale. L’ipotesi vincente potrebbe essere un lockdown generalizzato, ma solo nei fine settimana. Questo per limitare la circolazione dei cittadini liberi dalle incombenza lavorative che provocano i consueti assembramenti del weekend di cui si discute tanto, soprattutto in vista della primavera.



Altre misura in ballo sarebbero la chiusura dei negozi dove le scuola sono chiuse o l’anticipo del coprifuoco alle 19 o alle 20. A quel punto dovrebbero ricordarsi tutti di fare spesa per tempo o bisognerebbe affidarsi ogni sera a un rider diverso. Vedremo quale sarà la scelta di Draghi che in caso di chiusura nei fine settimana dovrà vedersela con gli imprenditori della zona gialla che al momento possono regolarmente aprire negozi e ristoranti (a pranzo). Per non parlare della Sardegna che è in zona bianca e quindi sta pian piano riaprendo tutto verso una pseudo normalità. Vi immaginate i sardi con numeri di contagi bassissimi ad andare ai concerti in settimana e chiudersi a fissare il soffitto nel weekend con il mare che li guarda invitante dalla finestra?

Possiamo stare certi però, qualsiasi cosa il Premier farà, qualcuno si lamenterà.