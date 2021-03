Apre a Berlino un museo dedicato a Bud Spencer

Il museo dedicato al mitico personaggio di Bud Spencer sorgerà in uno dei quartieri più rinomati di Berlino, su Unter den Linden, il viale che conduce dritti alla porta di Brandeburgo. Carlo Pedersoli, l’attore italiano del mitico personaggio picchiatore bonaccione è infatti un vero e proprio culto nella capitale tedesca nato sull’onda degli spaghetti western "Piedone l'Africano" e "Lo chiamavano Trinità" in cui Bud Spencer faceva coppia con Terence Hill.

L'esposizione comprende molti reperti della vita privata e cinematografica dell’attore tra cui foto inedite, private o costumi originali e oggetti di scena. Si potrà ammirare ad esempio la Dune Buggy rossa con la cappottina gialla del film “Altrimenti ci arrabbiamo” e sarà presente anche una statua a grandezza naturale dell’attore, che non era certo piccolino.

Dal sito apprendiamo che: “Il 27 giugno 2021 aprirà nel cuore di Berlino il tanto atteso Bud Spencer Museum. La famiglia Pedersoli rende omaggio al proprio marito, padre e nonno, scomparso nel 2016 all’età di 86 anni, con una esposizione curata con amore e affetto. Centinaia di pezzi unici dalla vita privata dell’attore Carlo Pedersoli e della carriera cinematografica del suo alter ego Bud Spencer saranno esposti per un anno negli esclusivi spazi del palazzo Römischer Hof sul centralissimo boulevard Unter den Linden.”

Ma Pedersoli non era solo un attore. Non tutti forse sanno che prima di darsi alla recitazione fu un nuotatore professionista che prese parte anche alle Olimpiadi nel 1952 e 1956. Fu successivamente fondatore di una compagnia aerea, produttore, compositore e cantante. Innumerevoli i premi come attore: il David di Donatello alla carriera insieme a Terence Hill nel 2010 e sette volte la Goldene Leinwand proprio in Germania, grazie a film come “Anche gli angeli mangiano fagioli” e “Io sto con gli ippopotami”.



Il compare di Bud Spencer, Terence Hill è ancora in attività, ma dismessi i panni del ragazzaccio furbetto si è fatto ormai prete da un pezzo per la longeva serie tv Don Matteo. Chissà se tra un’indagine e l’altra in bicicletta troverà il tempo di far visita al museo del compare a Berlino.