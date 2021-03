Su Twitch è esplosa la moda scacchi

Gli scacchi non sembrano aver voglia di invecchiare. La loro invenzione risale addirittura al VI secolo d.C. ma sono tornati prepotentemente di moda nella loro versione digitale, soprattutto. Le piattaforme dedicate raccontano il successo con i dati: su chess.com, la piattaforma più popolare del settore, gli utenti sono passati dai 20 milioni del 2017 ai 59 milioni attuali, numero in continua crescita!



Sulle piattaforme online non solo è possibile trovare sempre a disposizione un compagno di gioco, condizione indispensabile per gli scacchi; in molti casi il computer è in grado di accoppiarvi a qualcuno del vostro stesso livello rendendo la sfida avvincente ed equilibrata; altra cosa importante è la possibilità di poter rivedere le mosse, seguire dei tutorial e quindi allenarsi, migliorare.



Come mai questo successo? Si parla tanto di scacchi recentemente per la serie “La regina degli Scacchi”, ma in realtà le ragione sono altre. Il motivo del boom probabilmente è dovuto alla piattaforma Twitch, dedicata al video streaming che impazza tra vip e gamer di ogni sorta. Su Twitch a febbraio gli utenti hanno guardato un totale di 18,3 milioni di ore di partite a scacchi. In alcuni frangenti la categoria scacchi ha battuto mostri sacri di Twitch come League of Legends o Fortnite!

Il boom è dovuto anche alla discesa in campo, anzi in video di veri propri campioni della gioco. Uno su tutti Hikaru Nakamura, statunitense ma di origini giapponesi, a 15 anni è diventato il più giovane maestro statunitense di scacchi di sempre. Nakamura va regolarmente in onda su Twitch per mostrare le sue doti a scacchi, ma anche in momenti più frivoli di conversazione e svago. Nell’ultimo anno è passato da ottantamila follower a un milione, con una media di 24 mila spettatori di media per le sue dirette.



Tra i puristi del gioco classico c’è chi storce il naso perché le piattaforme di streaming danno visibilità anche a veri e propri scempi di gioco, ma l’unico modo per mostrare gli scacchi in tutta la sua tradizione è complessità e conquistarsi la piazza digitale!