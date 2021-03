New York: scopre un intero appartamento nascosto dietro lo specchio del bagno

Una ragazza newyorkese di nome Samantha Hartsoe ha documentato dal suo profilo TikTok quella che sembra essere una storia dell’orrore. Samantha ha raccontato di sentire una strana corrente fredda in bagno, nonostante il riscaldamento acceso. Non riusciva a capire da dove provenisse, così ha scandagliato la piccola stanza in cerca dell’origine d'aria fredda. Ha spostato lo specchio e ta-da! Dietro lo specchio del bagno si nascondeva un mondo, o almeno un appartamento segreto!



La ragazza si è dimostrata molto più coraggiosa del previsto. Ha chiamato un paio di amici a darle manforte, almeno moralmente, e si è preparata ad entrare nelle stanze segrete da un riquadro minuscolo che costituiva il passaggio.

Le scene, tutte riprese da TikTok, oscillano dal comico all’inquietante. Vestita da ginnasta con una pila incastrata in una fascia per capelli la nostra eroina è riuscita, non con poche difficoltà, ad attraversare il passaggio nonostante il suo formoso di dietro. La ragazza, armata di martello, nel caso in cui avesse dovuto difendersi da estranei, ha iniziato l’ispezione. Dietro lo specchio del suo bagno c’era un intero appartamento su due piani completamente vuoto e probabilmente disabitato da tempo. Samantha è tornata nel suo appartamento, ma chissà come farà a guardarsi serenamente allo specchio da oggi in poi.





Ovviamente si sprecano le ipotesi. Probabilmente si tratta solo di un appartamento sfitto di cui tutti sono a conoscenza nel palazzo tranne lei, ma rimane comunque interessante il fatto che comunichi con il suo appartamento. Che storia c’è dietro? Il passaggio fu un romantico modo per incontrare un amante segreto oppure si tratta davvero di una stanza occultata per nascondere qualcosa di terribile? Non lo sapremo mai, nel dubbio, Samantha potrebbe trasferirsi o per lo meno chiudere il passaggio invece di organizzare rischiosi tour virtuali!