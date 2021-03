La regina placa gli animi sull’intervista di Harry e Meghan: laveremo i panni sporchi in famiglia

Questa volta la Regina Elisabetta con tutta la sua diplomazia e sangue freddo ha risposto all’intervista rilasciata dal nipote Harry e dalla moglie Meghan ad Oprah Winfrey. Le sue dichiarazioni sono state molto pacate e in qualche modo empatiche verso il duchi di Sussex: "Saranno sempre membri amati della famiglia reale", ha dichiarato. Ha poi aggiunto di sentirsi "rattristata dalle difficoltà che hanno affrontato Harry e Meghan. L’intera famiglia è rattristata nell’apprendere fino in fondo quanto siano stati difficili gli ultimi anni per loro” Ha infine definito le accuse di razzismo lanciate dai duchi preoccupanti, ma ha espresso la volontà di approfondire la questione privatamente.

Meghan ed Harry avevano avuto per la Regina solo parole buone che sono state ripagate dal suo comunicato tutto sommato conciliante. Pare che sua Maestà si sia rifiutata di firmare un altro comunicato che le era stato preparato e di cui non si conosce esattamente il contenuto. La linea soft sarebbe stata decisa insieme a Carlo e William in rottura rispetto a quanto accaduto in passato, ad esempio dopo l’altrettanto scioccante intervista di Lady D nel 1995 che non ricevette la medesima comprensione, anzi. Questa volta però la Corona è stata toccata su un tema molto sensibile, quella dell’inclusività verso gli stranieri e le persone dal colore della pelle differente; con un passato colonialista come quello inglese, il tema è molto caldo e la Regina non vuole fare passi falsi.

L’intervista sta facendo parlare (male) della Casa Reale Inglese in tutto il mondo e pare sia una delle crisi di immagine peggiori di sempre. D’altronde quando le accuse arrivano dall’interno sono molto più difficili da scardinare.