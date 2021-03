One Dollar Hotel: l’hotel giapponese che costa meno di 1 euro a notte

A Fukuoka in Giappone hanno ideato un’offerta davvero golosa per tutti coloro che desiderano passare una notte davvero low cost in albergo. Pensate che in questa particolare struttura è possibile prenotare una camera a meno di 1 euro a notte, 100 yen per la precisione che equivalgono a circa 80 centesimi. Certo non potrete scegliere la suite, ammesso che esista, ma dovrete alloggiare necessariamente nella stanza numero 8. Dentro la stanza c’è una webcam sempre accesa che trasmette 24 ore su 24 in diretta sul canale YouTube dell’albergo. Ovviamente per soggiornare a queste condizioni dovete firmare un consenso scritto in cui vi impegnate a non mostrare contenuti volgari o peggio osceni. Niente scene di nudo o sesso quindi. Che gusto c’è? vi starete chiedendo.

L’idea del One Dollar Hotel è venuta al proprietario dopo aver visto lo youtuber che ha guadagnato 16 mila dollari in una notte per aver dormito in diretta streaming. La moda della dormita in diretta si chiama “sleep stream” ed è nata su Twitch; consiste nel riuscire ad addormentarsi durante una diretta mentre i follower fanno di tutto per disturbare.

Quello dell’albergo però sarà puro voyerismo online. Infatti non si potrà interagire con gli ospiti ma solo guardarli dormire. Una sorte di Grande Fratello molto noioso dove c’è poco da vedere. Però si risparmia, questo va detto. Ad esser sinceri a giudicare dalle immagini del canale YouTube dell'albergo non sembra certo un grand hotel, in fondo non avranno fatto uno sconto enorme sul prezzo intero.