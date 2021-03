Compie 81 anni il mito di un'epoca tra arti marziali e successi televisivi

Chuck Norris è attore, maestro di arti marziali, produttore televisivo, sceneggiatore e scrittore. Tutti lo ricordano per l’alone divino da cui è stato circondato grazie a una serie infinita di massime sulla sua potenza fisica e non solo. Il percorso di “santificazione” è iniziato presto, dal film “L’urlo di Chen terrorizza anche l’occidente” di Bruce Lee, in cui Chuck Norris sfidava il già noto Bruce Lee nella cornice del Colosseo che rese già di per sé mitico lo scontro tra i due gladiatori.



Negli anni ‘80 è stato presenza stabile di alcune serie TV, tutti ricordano Walker Texas Ranger che lo ha consacrato, ma prese parte anche ad altre pellicole in cui si dava da fare a menare gente a destra e a manca. Chuck è infatti espertissimo maestro di arti marziali, cintura nera in Taekwondo, Shotokan e in una variante ideata da lui stesso: il Chuck kuk do. Proprio grazie alla forza e particolarità dei personaggi interpretati sono nate centinaia di frasi parodiche riferite a lui e che hanno preso il nome di Chuck Norris facts. Esempi?

Chuck Norris può dividere per zero.

Non esiste la teoria dell’evoluzione, ma solo una lista di creature a cui Chuck Norris permette di vivere.

Quelli che scorrono alla fine di una puntata di Walker Texas Ranger non sono i titoli di coda; in realtà è la lista delle persone che hanno ricevuto un calcio volante in faccia da Chuck Norris quel giorno.

Chuck Norris ha risolto il mistero del Triangolo delle Bermuda col Teorema di Pitagora.

Chuck Norris, da piccolo, giocava con i soldatini. Ha vinto la Seconda Guerra Mondiale.



E adesso che ha 81 anni? Beh Chuck Norris non si lascerà certo sconfiggere dal tempo, Chuck Norris il tempo lo riavvolge con un manrovescio.