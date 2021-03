Nuove restrizioni Covid in arrivo: sì, ma quali?

Sarà zona rossa per tutte le zone dove i contagi sono superiori a 250 casi su 100mila abitanti su base settimanale e maggiori restrizioni anche per le zone gialle. L'idea è quella di emanare un vero e proprio decreto legge invece dei DPCM a cui siamo abituati e le nuove misure partiranno da lunedì 15 marzo. Rassegniamoci pure, la Pasqua sarà in lockdown, così come era successo per le festività di Natale e Capodanno. Le insistenze del Comitato Tecnico Scientifico che caldeggiano una maggiore severità delle norme anti contagio sono state accolte dal Premier Draghi. L’ufficialità arriverà dopo la consultazione degli ultimi dati e il confronto con le Regioni che ci sarà già stamattina, presieduto dalla Gelmini insieme a Speranza, Locatelli e Brusaferro, per illustrare le nuove restrizioni ai governatori.



Le parole di Speranza non fanno pensare a niente di buono: «ci attendono settimane ancora difficili» ha annunciato il Ministro, «servono misure tarate su un virus che ora, con le varianti, corre più velocemente. Il modello finora costruito ha funzionato, ma quell’algoritmo non prevedeva appunto la variante inglese».



Nel decreto in arrivo ci sarà probabilmente un nuovo stop alla circolazione tra regioni, almeno fino al 6 aprile. Forti dubbi quindi anche sulla prevista riapertura dei teatri per il 27 marzo. Il settore spettacolo ormai allo stremo sembra non vedere mai la luce. Cattive notizie, infine, anche per la ristorazione con la possibilità di un lockdown nazionale nel fine settimana, ipotesi non ancora confermata.