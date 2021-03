Oggi la prima estrazione della lotteria degli scontrini: 20 premi in palio

I premi saranno dieci per gli acquirenti e dieci per gli esercenti per un totale di 1,2 milioni di euro. La lotteria degli scontrini è nata con l’intento di combattere l’evasione fiscale e sta riscuotendo un discreto successo con oltre 4 milioni di italiani che, a detta del Ministero, hanno richiesto il codice per partecipare alla prima estrazione mensile che riguarda gli scontrini emessi dall’1 al 28 febbraio.

Le transizioni valide sono state quasi 17 milioni per un totale di 535 milioni di biglietti (1 euro di spesa equivale a 1 biglietto), tra cui verranno estratti i 10 premi da 100 mila euro ciascuno. Ma anche i negozianti sono seguiranno speranzosi l’estrazione, per loro sono riservati altri 10 premi da 20mila euro ciascuno. L’estrazione sarà gestita da Sogei e i codici vincenti saranno pubblicati in anteprima nazionale sul twitter dell’Agenzia delle Entrate. Tranquilli, in seguito arriverà ai fortunati anche una PEC o una raccomandata a cui dovranno rispondere tempestivamente; trascorsi 90 giorni senza riscossione, la vincita andrà all’Erario.



I premi sono molto interessanti, ma ad abbattere le speranze sono le probabilità di vittoria. C’è una probabilità su 53 milioni di essere tra i 10 fortunati che si aggiudicheranno 100 mila euro, meno possibilità che fare una cinquina al Lotto per intenderci. Ma ad esempio nel SuperEnalotto vincere il jackpot con sei numeri vincenti conta una possibilità su oltre 622 milioni. Ci saranno poi altre estrazioni settimanali più ridotte 25 mila euro ciascuna e la super estrazione annuale a inizio 2022 che metterà in palio 5 milioni di euro per un solo biglietto. Il vincitore così potrà festeggiare in un colpo solo la ricchezza e speriamo anche la fine della pandemia per quella data!