Scoperta in Giappone la lumaca che vive senza testa

L’osservazione iniziale è stata fatta da una ricercatrice giapponese quasi per caso. La donna ha notato che nel suo acquario una lumaca si era decapitata, non si sa bene come, e che la testa si trascinava intorno al corpo. La cosa incredibile è che la testa non è morta, ma nel giro di poche settimane è stata i grado di rigenerarsi uguale a come era prima e recuperare l’80% della sua massa iniziale. Sarebbe in tal caso un caso di rigenerazione mai studiata prima in questi termini di grandezza.



Sayaka Mitoh dottoranda presso l’Università Femminile di Nara e autrice a capo della ricerca ha spiegato: “Il corpo originale continua a muoversi e a vivere per giorni, se non mesi. Si può addirittura vedere il cuore che batte al suo interno”. Il corpo però non è in grado di rigenerare la testa, altrimenti in effetti sarebbe una specie di clonazione. La testa decapitata sopravvive egregiamente grazie a una fotosintesi che la lumaca acquisisce dalle alghe di cui si nutre. Pare ancora che il fenomeno di rigenerazione coinvolga efficacemente gli esemplari più giovani, cioè quelli che hanno maggiori possibilità di riprodursi, mentre agli anziani decapitati spetta un’esistenza breve e dalla mobilità limitata.



Secondo la ricercatrice Mitoh potrebbero essere coinvolte nel fenomeno di rigenerazione le cellule staminali, in grado di adattarsi a ogni funzione richiesta dall’organismo in quel momento. Non ditelo ai bambini, o sadici come sono non vedranno l’ora di fare i piccoli scienziati a danno delle lumachine di mare!