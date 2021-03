Belen mostra per la prima volta la figlia Luna ancora in pancia

Belen Rodriguez è entusiasta della sua gravidanza e non perde occasione di parlare della nascitura Luna, concepita con il compagno Antonino Spinalbese. Ha documentato il momento dell’ecografia su Instagram mostrando a tutti il piccolo profilo della bimba nella pancia. Accanto a lei al moment dell'esame anche il primogenito di Belen, Santiago, avuto dalla relazione con il Stefano De Martino. Il piccolo non sembra per nulla geloso, anzi, è pronto ad accogliere la sorellina in arrivo e ha fatto una miriade di domande curiose alla mamma e alla ginecologia.

“Guarda quella è una manina” dice Belen orgogliosa, mentre Santiago è un po’ confuso dalle immagini: “Aspetta ma è uno scheletro”, osserva sorpreso. Anche Antonino è incuriosito e ha commentato le immagini dell’ecografia 3d: “Non sapevo che il cervello era una mezza pesca, forte”. I due, Santiago e Antonino sono apparsi molto complici: alle rassicurazioni della dottoressa, che ha annunciato che le misure erano corrette per lo stato di crescita in salute della piccola, Antonino ha battuto il cinque proprio al piccolo Santiago. Luna è lunga 15 centimetri e ha 19 settimane. “Luna è in perfetta salute” ha poi commentato Belen dopo l’ecografia e si è detta molto emozionata per il momento che sta vivendo. La bimba dovrebbe nascere in piena estate, tra la fine di luglio e l'inizio di agosto e probabilmente sarà una leoncina!