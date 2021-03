La linea M4 di Milano sarà la prima in Europa con il 5g

La linea M4 in costruzione a Milano, che dovrà collegare Linate e tutta la parte sud-est della città con la parte sud-ovest, sarà moderna e con una connessione all’avanguardia. A dirlo è la stessa Inwit, la società che si occuperà della connettività mobile di M4. L’azienda ha spiegato che: “L’impianto Das, distributed antenna system di Inwit renderà ottimale la ricezione del segnale mobile dei diversi operatori nelle stazioni e nelle gallerie della M4, garantendo un’eccellente fruizione dei servizi mobili agli attesi 86 milioni di passeggeri all’anno che percorreranno il tragitto da e verso l’aeroporto di Linate".

I lavori di connettività procederanno in parallelo a quelli di realizzazione della linea e i 15 chilometri previsti saranno conclusi entro il primo semestre del 2021."Il sistema Das - hanno dichiarato - assicurerà da subito un miglioramento delle attuali tecnologie e predisporrà inoltre la linea Linate-Forlanini, già dal momento dell’inaugurazione, ad accogliere la tecnologia di quinta generazione portandola così ad essere la prima metropolitana in Europa pronta per il 5G".



Il lavoro è sempre più agile e la connessione sempre più vitale per tutti coloro che non possono permettersi rallentamenti né comunicare con l’azienda o i clienti. Se da un lato è un grande passo avanti, dall’altro l’impressione è quella di non staccare mai. Ma ricordiamo che è sempre possibile disattivare la ricezione dati sul proprio smartphone e “godersi” il viaggio.