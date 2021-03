Negazionista vestito da pecora entra in un negozio gridando “sono positivo”

La storia, accaduta a Sarroch, vicino Cagliari. fa sorridere e riflettere. Il protagonista è un negazionista di 35 anni che è entrato in un negozio vestito da pecora e con indosso una mascherina bucata per deridere chi si protegge davvero dal contagio del Coronavirus. L’uomo pecora si è filmato nella sua bravata e ha postato tutto sui social, cosa che gli è costata 400 euro di multa visto che i carabinieri lo hanno identificato e sanzionato per il mancato rispetto delle norme anti contagio.



Pare che il giovane abbia fatto un vero e proprio tour dei negozi gridando “sono positivo!”. Il vestito da pecora è provocatorio e vuole deridere tutti coloro che rispettano le regole imposte, sia dalla legge che dal buonsenso. Nel video ironizza: "L'avete mai vista una pecora che fa la spesa? E' pieno", riferendosi a tutti i frequentatori del supermercato che diligentemente avevano indosso la mascherina.



Purtroppo non è la prima volta che i negazionisti si dilettano in show del genere sui social. Succede anche oltreoceano, negli USA a settembre un gruppo di giovani era entrato in un supermercato togliendosi la maschera e invitando tutti a fare lo stesso. Ci sono in tutto il mondo e si chiamano No mask. Gente che ha come simbolo le affermazioni di Angela da Mondello: non ce n’è covid! Peccato che dopo un anno di sacrifici, siamo ancora in mezzo a una pandemia che sembra non avere mai fine.