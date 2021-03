Emily Ratajkowski è diventata mamma del suo primo figlio

La modella e attrice americana Emily Ratajkowski ha postato su Instagram una tenera immagine di lei con il suo primogenito appena nato in braccio, con questa didascalia: «Sylvester Apollo Bear si è unito a noi sulla terra. Sly è arrivato l’8 marzo 2021 nel mattino più surreale, bello e pieno d’amore della mia vita».

Il figlio è frutto dell’amore con Sebastian Bear McClard, attore e produttore cinematografico. Per il bebè hanno scelto un nome davvero particolare Sylvester Apollo Bear e si sprecano le ipotesi sul perché. C’è chi dice che sia un omaggio a Sylvester Stallone e Apollo Creed; altri pensano semplicemente a un omaggio verso il dio Apollo, divinità greca del sole.



Altro aspetto interessante è che la madre, nonostante avesse dato notizio tempo fa della gravidanza, non ha mai voluto svelare il sesso. Emily è una convinta femminista e vicina alle tematiche relative a genere e sessualità. Ha detto che crede fermamente che il genere non debba essere imposto, ma che sarà lui a scegliere chi vorrà essere crescendo. “Quando io e mio marito diciamo agli amici che sono incinta, la loro prima domanda dopo ‘Congratulazioni’ è quasi sempre: ‘Sapete cosa sarà?’ Ci piace rispondere che non sapremo il sesso fino a quando nostro figlio non avrà 18 anni e che poi ce lo farà sapere. Tutti ridono, ma questo scherzo nasconde una verità importante: non non abbiamo idea di chi o che cosa stia crescendo nella mia pancia”, Affermazioni all’avanguardia e in linea con le sue posizioni da attivista. Nel 2019 di era esposta per difendere il diritto all’aborto dopo l’approvazione di una legge antiaborto in Alabama e aveva dichiarato a riguardo: «Questa settimana, 25 vecchi bianchi hanno votato per vietare l’aborto in Alabama anche in caso di incesto e stupro. Questi uomini al potere stanno imponendo la loro volontà sui corpi delle donne per sostenere il patriarcato e per perpetuare il complesso carcerario industriale, togliendo alle donne di bassa estrazione economica il diritto di scegliere di non riprodursi. Gli stati che stanno cercando di vietare l'aborto sono quelli con maggiore percentuale di donne nere residenti. Questa è una questione di classe economica e razza ed è un attacco diretto ai diritti fondamentali delle donne statunitensi, che sono protette dal Roe contro Wade. Nostro corpo, nostra scelta.». Chapeau alla Ratajkowski che sarà una mamma di carattere e cuore!