Microsoft presenta Mesh: la piattaforma per gli incontri virtuali con realtà mista

Sentiamo parlare da anni di ologrammi in contesti fantascientifici. Microsoft li rende sempre più vicini a noi presentando Mesh. Si tratta di una piattaforma che sfrutta l’oloportazione, cioè una tecnologia di acquisizione 3d che è in grado di trasmettere un’immagine realistica di una persona all’interno di una scena virtuale. Microsoft ha presentato la tecnologia sul palco di Microsoft Ignite 2021 attraverso l’ologramma del co-fondatore del Cirque du Soleil, Guy Laliberté. Grazie alla realtà mista è stata riprodotta una parte del celebre show in cui gli spettatori erano avatar all’interno del mondo olografico.



Una tecnologia che sa di rivoluzione. Per diventare ologrammi basterà indossare un paio di Hololens 2, i visori Microsoft per la realtà mista; Mesh darà l’opportunità ai partecipanti di disegnare il proprio avatar ed entrare nella riunione, interagendo con il nostro corpo virtuale, scuotendo la testa, annuendo o gesticolando come è tanto caro a noi italiani!

Le applicazioni per questa tecnologia, che aumenta il coinvolgimento dei partecipanti, sono molteplici e sarebbe stata utilissima già in questa epoca storica di distanziamento sociale. Mesh vorrebbe rendere più efficaci la didattica a distanza, la formazione a ogni livello, ma anche rendere possibile la fruizione di un concerto, una conferenza o seguire un allenamento sportivo. Sicuramente sarebbe stato apprezzato in questo periodo, ma finita la pandemia chissà se le persone avranno ancora voglia di realtà virtuale, schermi e ologrammi.