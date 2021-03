10 anni dopo lo tsunami Yusuo si tuffa ancora in mare per riportare a casa la moglie

Yusuo oggi ha 64 anni e non ha nessuna intenzione di smettere di fare immersioni. Ha preso il brevetto poco dopo la scomparsa della moglie, Yuko. L’11 marzo del 2011 un terremoto potentissimo scuote la terra provocando uno tsunami che travolge il nord-est del Giappone. Le onde arrivano a una velocità di 700 chilometri orari e venti metri di altezza. La moglie di Yasuo Takamatsu è al lavoro, in una banca di Onagawa; il protocollo di emergenza dice di rifugiarsi sul tetto, ma questa volta non basta e il mare la porta via insieme ad altre 800 vittime del villaggio.

Molti rimangono ancora oggi dispersi, ma Yusuo non si arrende. Al telefono poco prima di morire la moglie gli ha detto “Voglio andare a casa” e lui non ha scordato quelle parole. Ha deciso di prendere il brevetto da sub per cercare in prima persona il corpo dell'amata moglie. Da anni si immerge ogni volta che può e ha dichiarato che non smetterà fino a che il suo corpo glielo permetterà. "Sono ancora convinto che lei sia lì, da qualche parte — ha detto Takamatsu — So che Yuko è vicina". Nelle molte immersioni ha fatto un sacco di ritrovamenti, fotografie, soprammobili, ma niente che lo aiutasse a trovare la moglie; nessuna traccia. Ma Yusuo non si arrende, le ha promesso in quella telefonata che l’avrebbe riportata a casa, e continuerà a sfidare l’oceano che la tiene nascosta sul suo fondale.



Il Giappone è una terra ad alto rischio sismico e lo tsunami del 2011 è uno dei più forti mai registrati. Lo stesso tsunami provocò anche l'incidente nucleare di Fukushima che grazie a vigili del fuoco e soccorritori non si trasformò in una tragedia ancora maggiore. L’evento causò tra morti e dispersi un totale di 30.000 vittime. Tra queste chissà quante storie assomigliano a quella di Yusuo e Yuko.