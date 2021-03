Scozia: montando una cucina trova un Whisky con un messaggio dal passato

Craig Harrigan monta cucine per lavoro, ormai da diversi anni e nella sua attività ha ritrovato parecchie cose smontando vecchie cucine piene di storie e vissuto. Questa volta, però, qualcosa era stato lasciato lì di proposito. Un messaggio su una mattonella del pavimento a cui è stata legata una bottiglia mignon di Glenkinchie whisky. Il messaggio recita: “Jack e May hanno vissuto qui con tre bambini e un cane. La cucina è stata realizzata tra aprile e maggio del 2001. Vi auguro il meglio. Bevete qualcosa alla nostra salute!”

Davvero premuroso da parte degli ex proprietari lasciare un augurio che viaggiasse nel tempo e arrivasse fino ai nuovi abitanti di casa, anche se poi a intercettarlo è stato il fortunato Craig che ha testimoniato tutto su Tik Tok, con un video che ha ricevuto migliaia di commenti e visualizzazioni. La bottiglietta di Whisky non è poi così vecchia, anche se l’aiutante di Craig non la pensa così; lui non era nemmeno nato quando è stata fatta quella scritta!

Un bellissimo gesto quello dei precedenti padroni di casa. La cucina è l’anima dell’abitazione, il posto in cui si vivono più momenti in compagnia e si spera felicità. Il whiskey in questione non è certo uno da discount, ma un bell’omaggio seppur in miniatura. Il Glenkinchie è infatti un prodotto scozzese invecchiato di 12 anni (+20 fanno 36, sarà ancora buono?).