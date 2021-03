Non si apre il paracadute: muore Dimitri Didenko

Il campione aveva 31 anni e alle spalle già 6000 voli con il paracadute. Dimitri era nato in Russia e residente a Riccione, stava partecipando ai campionati australiani di paracadutismo, trasmessi online da diverse località del Paese. La gara non era un semplice lancio, ma prevedeva l’esecuzione di alcuni movimenti in volo con tuta alare, ma qualcosa è andato storto e il paracadute non si è aperto in tempo per evitare uno schianto mortale. Hanno assistito alla sua morte una ventina di persone tra cui famigliari e amici che erano lì per fare il tifo per lui.

L’incidente è avvenuto sopra la città costiera di Jurien Bay a nord di Perth. L’Australian Parachute Federation sta indagando sull’accaduto dal momento che lui era molto esperto nella sua disciplina e va chiarito come mai il paracadute si sia aperto così tardi. Molto conosciuto anche nel nostro paese e soprattutto in Romagna dove viveva; il giovane era iscritto all’associazione Turbolenza di Rimini e aiutava i giovani amanti del volo ad avvicinarsi a questa affascinante disciplina. Nel 2013 a fianco della fidanzata e di alcuni amici di Marco Simoncelli aveva preso parte a un lancio di beneficenza al centro di paracadutismo Skydive Fano.



In rete era conosciuto come Super Soviet e molti sono i video che raccontano le sue acrobazie.