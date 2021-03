La Porsche di Maradona battuta all'asta per quasi 500 mila euro

Il campione argentino Diego Armando Maradona aveva una passione per i motori e per le auto di lusso. Una delle sue vecchie auto è andata all’asta; si tratta di una Porsche 911 convertibile valutata fino a un massimo di 200 mila euro. Ma l’asta a suon di rilanci è arrivata a 483.000 euro che avranno reso ben contento l'ultimo proprietario!

Il modello è in effetti prestigioso. Vennero realizzati solo 720 esemplari tra il 1992 e il 1993 di Porsche 911 convertibile in Turbolook; ma sicuramente il fattore che ha fatto schizzare il suo prezzo di vendita è stato l'essere appartenuta al campione recentemente scomparso. Lui l’aveva acquistata il 6 novembre 1992, quando giocava per il Siviglia e l’ha utilizzata solo per la stagione in cui ha giocato in Spagna, per poi far ritorno in Argentina, Maradona poteva tranquillamente permettersi una bella auto per ogni città in cui andava a giocare. I successivi passaggi della Porsche in realtà sono parecchi e misteriosi, fino a che l'ultimo proprietario decide di metterla all'astro e di farci un bel gruzzoletto.

Non mancano le storie che aleggiano intorno al mezzo. Pare che Maradona, appena ricevuta la Porsche avesse deciso di provarla nel centro di Siviglia; cosa che gli causò una salata multa visto che viaggiava oltre i 150 chilometri orari in pieno centro cittadino. Nonostante i rischi corsi, la vettura è in splendide condizioni e questo spiega solo in parte il prezzo per cui è stata assegnata!