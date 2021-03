Scappare dalle call su Zoom: ora è possibile farlo senza rimorsi

Si chiama semplicemente Zoom Escaper e sarà la vostra salvezza, o per lo meno vi consentirà di dileguarvi dalle noiose e infinite riunioni online. Lega Nerd, la rivista digitale dedicata alle curiosità del web, ha svelato un piccolo trucchetto per sfuggire alle call più noiose. Intendiamoci non tutte le call vengono per nuocere; certamente alcune di queste sono fondamentali e dobbiamo ringraziare la tecnologia che ci permette di mantenerci in contatto e continuare a lavorare da casa, ma ci sono alcuni incontri online che sono, o diventano in tempi brevi, assolutamente inutili e superflui. Alcuni partecipanti confabulano tra loro di cose private mentre gli altri sono costretti a rimanere connessi, altre volte si continua a ripetere le stesse cose per ore senza che nessuno abbia il coraggio di porre fine allo strazio; ecco in questo caso potete fuggire grazie a questo widget gratuito. Lo aprite, direttamente online e lui produrrà per voi fastidiosissimi effetti sonori a vostra scelta. A quel punto saranno gli altri a pregarvi di sconnettervi...un uomo che si dispera a fianco a voi, un insopportabile riverbero, un bambino che piange nell’altra stanza; tutto quello che desiderate è a portata di click per poter dire “scusate colleghi, amici, signori, devo scappare” oppure “Provo a chiudere e ricollegarmi” e magicamente Internet si romperà per sempre in casa vostra.

Non sentitevi in colpa, se lo conoscessero anche i vostri colleghi, lo utilizzerebbero anche loro, dimenticandosi di avere una coscienza. Tra l'altro per alcuni di loro non cambierebbe niente tra il casino che fanno normalmente e l'utilizzo di Zoom Escaper, quindi si può dire che sarete pari da oggi. Con Zoom Escaper la salvezza è possibile. Mi raccomando non fate cadere questo software e queste preziose informazioni nelle mani dei ragazzi in DAD altrimenti sarete responsabili di un disastro educativo-didattico, come se la pandemia non avesse già dato il suo contributo!