Aaron Fischer sarà il primo Captain America omosessuale

Presto potremo leggere una nuova miniserie a fumetti, The United States of Captain America, che sarà divisa in 5 parti e uscirà il 2 giugno 2021. Ma non è questa la vera novità, il colpo di scena è che la nuova Sentinella della Libertà di nome Aron Fischer sarà omosessuale. Il personaggio è frutto della fantasia di Joshua Trujillo e della matita di Jan Bazaldu; loro stessi lo hanno descritto come un “adolescente senza paura che si è fatto avanti per proteggere i compagni fuggitivi e senza dimora”.

Joshua Trujillo ha dichiarato: “Aaron si ispira agli eroi della comunità queer: attivisti, leader e gente comune che spinge per avere una vita migliore. Rappresenta gli oppressi e i dimenticati. Spero che il suo debutto venga ricordato dai lettori e aiuti a ispirare la prossima generazione di eroi.”

Il disegnatore Bazaldua ha voluto poi aggiungere: “Voglio ringraziare moltissimo l’editore Alanna Smith e Joshua Trujillo per avermi chiesto di creare Aaron. Mi è davvero piaciuto disegnarlo e, come persona transgender, sono felice di poter presentare una persona apertamente gay che ammira Capitan America e combatte contro il male per aiutare coloro che sono quasi invisibili alla società. Mentre lo disegnavo, ho pensato, beh, Cap combatte contro esseri superpotenti e salva il mondo quasi sempre, ma Aaron aiuta chi cammina da solo per strada con i problemi che deve affrontare ogni giorno. Spero che alla gente piaccia il risultato finale!”



La miniserie racconterà un viaggio tra i Captain America del passato. Il protagonista Steve Rogers dovrà ritrovare il suo scudo rubato con la collaborazione di altri eroi Marvel, come Aron Fischer appunto.