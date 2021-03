Ollolai paesino nella Barbagia è il paradiso sardo dello Smart Working

La Sardegna come tutta la nostra penisola, è piena di paesini quasi disabitati. Ollolai è uno di questi, o meglio era. Il paese di trova nella Barbagia, in provincia di Nuoro e per combattere lo spopolamento creato un vero e proprio piano di azione che comprendeva la messa in vendita di case nel centro storico a 1 euro!

L’idea è piaciuta molto, soprattutto agli stranieri che si sono candidati in molti per acquistare e ristrutturare le vecchie dimore. Non solo, ma il paese ha attirato anche l’attenzione mediatica ed è diventato teatro di un reality show olandese: “Ollolanda”, Lo show ha seguito cinque coppie che si sono trasferite in Barbagia affrontando la sfida di un nuovo stile di vita a contatto con gli abitanti locali, tra le difficoltà di una vita rurale e quelle dovute alla lingua. I vincitori della prima edizione sono stati due stilisti olandesi che per festeggiare hanno organizzato una vera e propria sfilata per le strade del paese!

Con l’arrivo della pandemia, il paese non è rimasto con le mani in mano, tutti a Ollolai credono nel rilancio ulteriore del piccolo borgo. Così è nato il progetto “Ollolai Capitale” che grazie a finanziamenti della Regione Sardegna vuole rendere il paese sempre più attrattivo per chi ad esempio vuole trasferirsi per lavorare in smart working. I quasi cinque milioni di euro di finanziamenti serviranno per intervenire sul patrimonio urbanistico e per costruire un’area di coworking e un centro polifunzionale per far convivere cultura e socialità. E così che il bucolico borgo ha già attirato lavoratori da tutto il mondo, ad esempio da New York e Londra, persone che approfittano della pandemia per staccare la spina dalle caotiche città in cui vivono e che comunque oggi hanno ben poco da offrire. La Sardegna, invece si gode la sua zona bianca adesso e forse c’è più vita mondana nella Barbagia che a Camden!