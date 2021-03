I migranti in Svezia ora devono imparare la lingua per diventare cittadini regolari

Dopo anni di politica liberale sui migranti, la Svezia fa un piccolo passo indietro, o meglio, introduce un piccolo ostacolo per la conquista della cittadinanza svedese per chi arriva da un paese straniero: sarà, infatti, necessario sostenere un esame di lingua svedese per ottenere la cittadinanza.

Dal 2015, anno in cui la Svezia ha promossa la sua politica aperta nei confronti dell’arrivo dei migranti, si sono registrati più eventi criminosi e reati, motivo per cui il governo ha optato per politiche più rigorose; il primo passo all’integrazione passa proprio dalla lingua. Chiunque voglia la cittadinanza dovrà essere in grado di parlare, leggere, scrivere in svedese, attraverso un test a carico dei migranti. Questa norma rischia di rendere davvero difficile l'acquisizione della cittadinanza svedese, sia perché la lingua è molto complessa, sia perché in Svezia parlano tutti inglese e quindi in pochi si sono mai preoccupati di imparare anche lo svedese.

La norma sarà applicata a tutti coloro trai 16 e i 66 anni che richiedono la cittadinanza. La difficoltà sarà tarata in base al soggetto, con test ad hoc per disabili, analfabeti o apolidi. Il corso di lingua, organizzato dallo Stato sarà gratuito. Il rovescio della medaglia è che questa politica possa essere ostica anche per i ricercatori universitari stranieri che spesso utilizzano per lavoro e comunicazione solo l’inglese. Per questo motivo l’Associazione Svedese degli Insegnanti e Ricercatori ha chiesto che perlomeno vengano inseriti nel programma di dottorato dei corsi di lingua.

Insomma una bella prova in più da superare per tutti quelli che sognano la Svezia.