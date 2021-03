Gilles Rocca all’Isola fa impazzire le fan che si scatenano sui social

Tra i tanti più o meno vip dell’Isola dei Famosi, quello che ha colpito di più le spettatrici è sicuramente Gilles Rocca, che ha mostrato il meglio di sé in costume. Tanto che le sue foto hanno letteralmente invaso Instagram con le immagini del suo fisico scolpito e con commenti di ammirazione.

Gilles Rocca è stato notato fin da quando è apparso, involontariamente, per la prima volta in tv, dietro le quinte dell’Ariston, durante la celebre litigata tra Morgan e Bugo, lasciando già il segno. Da qui ha poi partecipato e vinto il programma Ballando con le Stelle insieme a Lucrezia Lando e oggi è discretamente famoso sui social con 50 mila follower su Instagram. C’è ragione di credere che la sua fama aumenterà ora che sull'Isola dei Famosi sarà costretto a mettere sempre pettorali e bicipiti in bella mostra. Proprio in vista della sua partecipazione al reality è nato anche l’account delle “Bimbe di Gilles Rocca”, vediamo quanto in fretta si allargherà il club delle seguaci ammaliate.

Non manca certo il carattere all’attore e regista che non ha paura di definirsi burino: “L’essere burini non significa essere volgari … i raffinati sono sempre un po’ antipatici”. Staremo a vedere cosa combinerà sull’Isola dove ha dichiarato che si troverà benissimo, a contatto con la natura. Su Instagram prima di partire ha dichiarato: "Sono curioso di scoprire i miei limiti fisici ma soprattutto quelli mentali... il corpo sarà fondamentale ma lo sarà ancora di più la testa. Mi sento fortunato a poter partecipare all’Isola, cercherò di tenere sempre a mente che le privazioni che avrò sono temporanee e che invece ci sono persone che con la “mancanza” ci devono fare i conti per tutta la vita. Sempre grato alla vita per le belle cose che mi sta concedendo".