Giulia de Lellis “scivola” sulle curvy e chiede scusa: ma il video è vecchio di anni

I social sono delle altalene, a volte si sale, a volte si scende. Oggi tocca a Giulia de Lellis perdere un po’ di consenso. Casualmente è diventato virale un video dell’ influencer che risale al 2017 in cui utilizzava parole poco carine nei confronti delle ragazze cosiddette curvy, cioè dalle forme morbide o in sovrappeso. La de Lellis ha ricevuto una valanga di critiche e attacchi, soprattutto da altre donne ed è corsa subito ai ripari, scusandosi: “Sono abituata a dire sempre la mia in maniera chiara. Indubbiamente, sono stata indelicata e ho usato parole sbagliatissime. Purtroppo, alla mia giovane età sono stata avventata, indelicata, e chiedo scusa per questo, avevo già chiesto scusa… Lo ripeto ora e vedendomi in quel video mi rendo conto che è cambiato tutto e soprattutto sono cambiata anch’io, avevo 20 anni. Oggi esprimo concetti in maniera più chiara, sto lavorando su me stessa, sto cercando di accettarmi per quella che sono… Non bisogna mai sentirsi inappropriati e se involontariamente ho ferito qualcuno chiedo scusa. Ci tenevo a fare chiarezza soprattutto per chi si è sentito toccato da quelle mie vecchie parole e spero di essere stata chiara”

Ha ancora detto: “Non sono solita ad alimentare odio, spesso lo contrasto gentilmente, o semplicemente aspetto che si spenga, ma sono anche abituata a dire chiaramente la mia con sincerità, mettendoci sempre la faccia”.

Certo il popolo social non ci è andato giù leggero e la De Lellis ha voluto riportare alcuni dei feroci insulti e minacce che le hanno diretto in questi giorni, addirittura minacciandola di botte e morte. Insomma da un eccesso all’altro, la ragione qui non sta da nessuna parte.