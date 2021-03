La Sardegna non vuole Federico Fashion Style: Resta a casa tua!

Federico Lauri, meglio noto come Federico Fashion Style è un noto parrucchiere vip per vip, ha annunciato su Instagram che sarebbe partito per la Sardegna, zona bianca: "Anche se siamo in zona rossa io vado in zona bianca. Ho deciso di andare in Sardegna e organizzare il lavoro in massima sicurezza".



Peccato che l’idea non sia piaciuta molto a chi in Sardegna ci vive, godendosi la zona bianca conquistata a fatica e con sacrifici. I commenti sono tutti simili nel tenore: "Dalla zona rossa in Sardegna? Evita", "Abbi rispetto per i nostri parrucchieri", tuona qualcun altro in difesa della categoria e di chi sta lavorando regolarmente nell’Isola. In generale pare che l'accoglienza non sarà particolarmente calorosa.

Il parrucchiere vorrebbe partire per un tour e andare da Iglesias a Olbia, passando per Quartucciu, Cagliari, Oristano, Alghero e Sassari. Ha scritto: “Sento il bisogno di non fermarmi, perché solo quando esprimo la mia arte sono felice". Dovrebbe partire sabato 20 marzo e finire il 26/27 a Olbia. Ha comunque voluto tranquillizzare tutti: "State tranquilli, chi arriva dalla zona rossa come me deve fare il tampone e iscriversi al portale della Regione, io farò il test il giorno prima di partire". Tutti i saloni del parrucchiere sono chiusi a causa della zona rossa, ma Federico Fashion Style non può stare senza lavorare, dice. Il parrucchiere era già stato al centro delle polemiche quando l’estate passata era tornato proprio dalla Sardegna verso Roma, risultando positivo al covid e di fatto auto denunciando di essere partito con la febbre, a dimostrazione dei pochi controlli.