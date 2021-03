Basta vocali logorroici su Whatsapp: si potranno velocizzare

Indubbiamente Whatsapp le sta provando tutte per rimanere leader della messaggistica istantanea. Con le discusse nuove condizioni d’uso in arrivo il 15 maggio, molti hanno già fatto le valigie per approdare su Telegram considerato più discreto e sicuro. Arriva un altro contentino per bloccare l’emorragia: la possibilità di velocizzare la riproduzione dei messaggi vocali, grande piaga delle conversazioni odierne.



L’indiscrezione è apparsa in un tweet di WABetaInfo, che si occupa proprio di trattare le news del settore messaggistica, e annuncia che Whatsapp «sta finalmente testando un’opzione per cambiare la velocità di riproduzione dei messaggi vocali».

WhatsApp is finally testing an option to change the playback speed for voice messages.

This feature is under development and it will be available in a future update for iOS and Android.



Screenshots will be published here on @WABetaInfo when available in a future beta build. — WABetaInfo (@WABetaInfo) March 11, 2021

Alleluia. A Telegram ci erano arrivati già nel 2018, dando la possibilità agli utenti di riprodurre i messaggi vocali in 2x, diminuendo la perdita di tempo; forse ci si perde qualche sfumatura dell’intonazione, ma il senso è più che chiaro. La speranza è che su Whatsapp magari siano possibili velocità di riproduzioni intermedie come x1,25 e x1,5 per accontentare tutti e risparmiare comunque alcuni preziosi istanti. Non ci sarebbe solo questa novità all'orizzonte, ma altre indiscrezioni dicono che Whatsapp introdurrà immagini a tempo, come accade nei direct di Instagram, bisognerà quindi avere la prontezza di osservare bene le immagini che si aprono perché subito dopo spariranno per sempre! Già attiva poi la possibilità di fare video call da desktop sia per Pc che per Mac. Cosa altro si inventerà di nuovo Zuckerberg per scongiurare l’esodo del 15 maggio 2021 e recuperare terreno sui competitor?