Scoperto un buco nero gigante che vaga nello Spazio

Un buco nero è qualcosa di difficilmente comprensibile; non per niente è al centro di molti romanzi di fantascienza catastrofici. Questa volta è reale, ma talmente distante da farci stare tranquilli. Gli scienziati hanno individuato un gigantesco buco nero a 230 milioni di anni luce da noi, in un’altra galassia. Possiamo tirare un sospiro di sollievo, noi ed eventualmente i marziani, perché non è una minaccia per il nostro sistema solare.

Il team di studiosi, guidato da Dominic Pesce, del Centro di astrofisica Harvard Smithsonian, ha pubblicato sulla rivista The Astrophysical Journal la scoperta di un buco nero con una massa uguale a 3 milioni di volte quella del Sole. La scoperta è importante perché se già si ipotizzava che i buchi neri potessero muoversi, non si erano mai trovate evidenze scientifiche fino ad oggi. La scoperta è stata possibile grazie alle osservazioni con il radiotelescopio di Arecibo, a Portorico, poi collassato pochi mesi fa, e con il telescopio Gemini alle Hawaii. La velocità del buco nero sarebbe di 177 mila chilometri all’ora, all'interno della sua galassia, per fortuna. Perché si muova è ancora da capire, potrebbe essere a causa di una collisione con un altro buco nero oppure perché in coppia con un altro buco nero con cui forma un sistema binario. Basta che continui a muoversi a una distanza di sicurezza.