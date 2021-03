L’ultima giornata di un cane abbandonato e paralizzato è una "fuga" al mare

Il vecchio pastore tedesco di questa storia si chiama Heart ed è un cane trovato abbandonato e paralizzato un anno fa. A salvarlo i volontari dell’associazione Qua la Zampa di Bitonto in provincia di Bari. Il cane era stato abbandonato vicino alla sua abitazione dai padroni che traslocando lo avevano mollato lì, a morire di fame e dolore. Heart soffriva di otite cronica mai curata e di un’infiammazione della colonna vertebrale che gli aveva paralizzato le gambe posteriori. A dare supporto all'associazione, un ragazzo che si era offerto di costruirgli un carrellino per deambulare, ma purtroppo Heart non è sopravvissuto a lungo ed è morto, ma solo dopo aver visto il mare.

I volontari hanno recentemente pubblicato il video di quei pochi istanti di felicità e spensieratezza in un post su Facebook in cui hanno immaginato che a parlare fosse proprio il vecchio cagnolone: “E noi al mare ci siamo andati, è stato bellissimo il vento accarezzava le mie orecchie, le onde battevano contro le rocce, il suono del mare nel silenzio dell'ancora inverno. Era un vero relax mi sono quasi addormentato dimenticando tutto il dolore dell'abbandono di chi mi ha amato poco,il dolore delle piaghe che iniziano a farsi sentire, il dolore di non poter correre insieme a quel cucciolo che rincorreva la sua pietra. Non ho potuto toccare l'acqua ma ci hanno pensato loro, gli umani a portarne un po' da me mi hanno bagnato il muso, era fresca e profumata di libertà.