Un’onda anomala potrebbe formarsi dal lago d'Iseo

Il problema sarebbe una frana dal Monte Saresano che lentamente si sta muovendo verso il Lago di Iseo. Si parla addirittura di allerta tsunami per Tavernola e paesi limitrofi; tanto che i comuni hanno dovuto aggiornare i piani di emergenza e avvertire la popolazione. Il rischio è concreto e già noto. Da decenni la situazione è sotto costante monitoraggio; ma ciò che sta destando preoccupazione è l'accelerazione del fenomeno con conseguenze visibili a occhio nudo. Si sono ad esempio aperte vere e proprie crepe nell’asfalto larghe una ventina di centimetri che non lasciano adito a dubbi sul fatto che qualcosa si stia muovendo.



A monitorare la situazione anche un team di esperti dell’Università Bicocca di Milano, tra cui Giovanni Crosta: «Verso la fine del 2020, poi a gennaio di quest'anno e ancora dopo la metà di febbraio la frana ha dato segni di risveglio, dopo che da alcuni anni era praticamente ferma; in alcune porzioni vi è stato uno scivolamento verso valle di circa due centimetri al giorno», spiega. La gravità della situazione dipenderà da quanti metri cubi di detriti cadranno in mare ed è difficile prevederlo. Gli esperti prevedono tre possibili scenari. il più grave con un crollo di oltre 2.000.000 metri cubi di materiale potrebbe scatenare un vero e proprio tsunami con onde fino a 5 metri di altezza. Gli altri due scenari sono meno tragici e non causerebbero grandi movimenti di acqua nel lago.

Per ora quindi si attendo tenendo tutti i sistemi di monitoraggio attivi: misure ottiche con laser, un radar che tiene d’occhio la superficie della frana in tempo reale e il monitoraggio visivo da parte di esperti che, tre volte al giorno, misurano l’apertura della frattura a monte della frana. L’attesa inquietante continua dunque, sperando che tutto si risolva in un piccolo buco nell’acqua.