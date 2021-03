A San Francisco il sushi diventa arte con lo chef Sushi Artisan

I piatti che prepara Sushi Artisan sono delle vere e proprie delizie anche per gli occhi. Si tratta di uno chef di San Francisco che fin dall’età di 9 anni si diletta nella preparazione dei prelibati piatti a base di pesce e riso sotto la guida della nonna. Ovviamente negli anni ha poi studiato con esperti sushiman giapponesi e girato il mondo per visitare i migliori ristoranti giapponesi sparsi sulla terra e rubarne segreti e ispirazione.





Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SushiArtisan (@sushiartisan)

Dalle immagini che posta su Instagram si vede la precisione con cui affetta sia il pesce che l’avocado e tutti gli ingredienti necessari per la creazione delle prelibatezze. Geometrie e colori si mixano in una maniera inedita creando dei veri e propri quadri, ma buoni anche da mangiare, per chi ha il coraggio di rovinare la composizione!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SushiArtisan (@sushiartisan)

Sushi Artisan ha raccolto quasi 50 mila follower su Instagram e il suo segreto, oltre alle bellissime immagini delle sue creazioni sono le sue perle didattiche. Infatti l’artigiano del sushi mette a disposizione anche alcuni tutorial per insegnare a fare il sushi al meglio; dritte su quali prodotti scegliere, quali coltelli utilizzare. Un profilo su cui passare le ore se siete amanti del sushi, soprattutto ora, che con i ristoranti chiusi è più difficile gustarlo in tranquillità. Potreste provare a riprodurre qualche sua creazione: in bocca al lupo!