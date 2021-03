Un carro armato uccide le galline di un allevamento per errore

Immaginatevi i proprietari dell’azienda agricola che di buona lena si recano la mattina nel pollaio per prendersi cura delle galline, come al solito. Quando arrivano le trovano morte, però. e la struttura che le accoglieva è distrutta. Un brutto colpo per i proprietari che non potevano immaginare che a procurare il danno potesse essere stato un carro armato dell’Esercito.



Gli allevatori di Vivaro, in provincia di Pordenone, si sono rivolti ai carabinieri della Compagnia di Spilimbergo che hanno in effetto collegato l’incidente alla sua reale causa. L’incidente senza dubbio è stato causato da un’esercitazione notturna della Brigata Pozzuolo del Friuli che vedevano impegnati insieme Genova Cavalleria e i Lagunari di Venezia. I militari evidentemente hanno bisogno di ulteriore allenamento visto l’esito di questa prova. Tra l’altro nessuno si è accorto dell’errore visto non c’è stato nessun incendio conseguente al colpo sparato nel posto sbagliato. Il carro armato avrebbe dovuto sparare all'interno di un poligono riservato sul torrente Cellina, ma il colpo deve essere sfuggito al controllo.

La Procura di Pordenone ha aperto un’inchiesta, mentre i carri armati dell’esercitazione sono stati sequestrati per verificare le dinamiche dell’incidente. Menomale che l’esercitazione si è svolta di notte, evitando vittime umane. Ma sulla mira dei ragazzi coinvolti nell’esercitazione c’è ancora molto da fare visto che l’allevamento è in direzione opposta al poligono.