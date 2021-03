Indonesia: disperso dallo tsunami del 2004 e ritrovato vivo solo oggi

Abrip Asep stava lavorando il giorno in cui uno tsunami di magnitudo 9.1 sconvolse l’Indonesia, era Santo Stefano del 2004 e le onde altissime si originarono al largo di Sumatra. Morirono 230 mila persone e ci furono mezzo milione di feriti, milioni di sfollati. L’agente di polizia Asep fu dichiarato scomparso e, visto il tempo ormai trascorso, nessuno credeva che potesse essere ancora vivo. Eppure 17 anni dopo l’uomo è stato rintracciato in un ospedale psichiatrico dove ha trascorso tutto questo tempo.

A riportare la notizia è il Daily Mail secondo cui il ritrovamento è stato possibile in seguito ad alcune foto mette sui social network che hanno permesso ad alcuni parenti di riconoscerlo: "Non potevo crederci. Da 17 anni non avevamo nessuna notizia. Abbiamo pensato fosse morto, non immaginavamo fosse ancora vivo", hanno dichiarato.

L’ospedale psichiatrico dove è stato tenuto si trova nella provincia di Aceh e un portavoce della polizia regionale ha dichiarato: “La sua famiglia è molto grata di averlo trovato vivo. Non è chiaro perché non sia stato detto ai suoi familiari che si trovava nell'ospedale psichiatrico".

Una bella conclusione per questa storia. Purtroppo decine di migliaia di dispersi rimarranno tali per sempre, il mare ha portato via le vittime senza restituire neanche i corpi alle famiglie affinché possano piangerli e farli riposare in pace.