Il modello Akash Kumar e il mistero sul suo vero nome

Di sicuro sappiamo solo che è un concorrente dell’Isola dei Famosi e che è nato in India da padre indiano e madre brasiliana. Il suo vero nome però rimane un mistero. Si è infatti presentato a diverse trasmissioni televisive, sempre con un nome diverso: Pablo, Andrea, Pedro o Akash, quale sarà il vero nome e perché ogni volta ne sfrutta uno diverso?

Nel 2014 a “Ciao Darwin” si presentò come Pablo Andrea Romero, poi a Temptation Island si era fatto chiamare a Andrea P., Nel 2018 poi è stato a Ballando con le stelle facendosi chiamare Akash Kumar che giura essere il suo vero nome all’anagrafe.

Il discorso però deve essere delicato perché su provocazione di Tommaso Zorzi che ha chiesto chiarimenti sui frequenti cambi di nome, Kumar ha risposto scaldandosi molto: “Se vuoi fare la polemica di Selvaggia ti dico che è già stata fatta a Ballando con le stelle. Non la voglio fare qua. È già tutto su Google, ho già chiarito in un altro programma. Ho un nome: mi chiamo Akash Kumar. Se vuoi fare questa polemica ti lascio la parola e parli con la mia mano. Non c’ho voglia. Voglio fare la mia Isola serenamente. Tommy, sei diventato troppo trash… Ci conosciamo da un po’ di anni, tu sai il mio passato”. In effetti Selvaggia Lucarelli aveva in passato sollevato la questione a “Ballando con le stelle” e lui si era difeso spiegando la questione: “È difficile essere un ragazzo straniero e farsi accettare dagli italiani, soprattutto a Verona, dove sono tutti della destra… Sono stato gestito male da un ex agente con cui ho in corso questioni legali. Diceva che Akash era un nome indiano e non funzionava, dovevo chiamarmi Pablo etc. Io avevo bisogno di soldi perché avevo una situazione familiare non facile e ho accettato”.



L’inizio del reality per lui non è stato il massimo, anzi ha chiesto ai compagni di essere nominato per lasciare l’Isola perché non si sente a suo agio: “Il trash non mi appartiene. Caro Zorzi, devi calare le ali e parlare in modo decente. Ho una carriera fuori che mi aspetta. Sono un ragazzo perbene, educato e qui tutti lo possono confermare. Mi sono stancato. Io oggi vorrei abbandonare il gioco perché mi sento a disagio. Non è facile godersela quando non vai d’accordo con i tuoi compagni, non mi ci trovo”. Ora è in nomination con Angela Melillo e vedremo cosa deciderà il pubblico!