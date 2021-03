Arrivano le sneakers virtuali firmate da Gucci

Finalmente un paio di scarpe firmatissime e alla portata di tutti. Peccato che non esistano, cioè non in carne e stoffa. Sono scarpe virtuali e costano 11,99 dollari. A disegnarle è stato il direttore creativo Alessandro Michele, in collaborazione con lo studio di design bielorusso Wanna che si occupa di realtà aumentata e modelli 3D di orologi e sneakers che gli utenti possono “indossare”. Insomma si tratta di un filtro per renderla semplice. Finora questo strumento era stato utilizzato da Rebook, Farfetch e Puma per pubblicizzare i prodotti dei loro marchi e farli girare il più possibile. Ma in questo caso Gucci ha creato le sneakers solo per il web, non esistono nella realtà, si paga solo per indossarle nelle foto da condividere.

Gucci punterà tutto sulla generazione Z che già in passato si è dimostrata più disponibile a spendere soldi veri per oggetti “finti”. La maison aveva già creato abbigliamento esclusivo per gli avatar di Pokémon Go, chiaramente acquistabile online e indossabile solo virtualmente.

A detta del Ceo di Wanna, Sergey Arkhangelskiy, tra meno di dieci anni una buona parte delle entrate dei marchi di moda arriverà ai prodotti digitali: "Il nostro obiettivo come azienda è effettivamente sostituire le foto dei prodotti con qualcosa di molto più coinvolgente e più vicino allo shopping offline". Se pensate a quanto poco usciamo di casa ultimamente, ma a quante foto e video pubblichiamo, forse è possibile che sarà così. Ma se tornassimo alle nostre vite normali, la sfida digitale sembra più complessa. Usciremo con delle scarpe del mercato, pagate 10 euro, ma vere e pubblicheremo la foto con le Gucci? Poi dovremmo stare attenti a non incontrare nessuno per strada per evitare le figuracce!