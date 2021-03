Un ingegnere annuncia: ho inventato l’alcol che non dà hangover

Esiste un locale a Sydney che si chiama OPPIL ed è famoso perché produce dei cocktail che non fanno venire hangover il giorno dopo!Il fondatore del locale è Colin Dahl, un ingegnere, che ha invitato un giornalista di Vice a testare il prodotto miracoloso. Il locale lo ha ospitato per due sere di fila. Una delle due gli hanno servito alcol normale, l’altra alcol magico contro l’hangover. La prima sera il giornalista Jack Revel si è scolato una buona parte di una bottiglia di tequila, equamente divisa in diversi cocktail e le conseguenze è stata una notte da incubo: sveglia alle 5 a causa dell'arsura delle fauci e un fortissimo mal di testa. Classico post sbornia. Qualche sera dopo durante il secondo test ha bevuto apparentemente le stesse bevande, anche se scrive jack: “i drink sembravano un po’ più… densi? Avevano una consistenza tannica che non avevo avvertito la volta prima, ma li ho scolati praticamente nello stesso lasso di tempo e poi sono rotolato fuori per il mio kebab della buonanotte”. Il miracolo è che il giorno dopo stava da dio.

La spiegazione gliel’ha data Dahl: “Aggiungiamo un infuso di uva rossa, sospettiamo che gli antiossidanti si trasferiscano, perché è l’unica cosa che può controbilanciare la tossicità dell’etanolo”. Anni di mattinate da zombie e bastava aggiungere un po’ di infuso di uva al gin tonic per stare meglio? A quanto pare sì, Dahl crede che gli antiossidanti dell’uva neutralizzino i radicali liberi prodotti dal fegato mentre l’alcol viene smaltito dal tuo corpo, dando l’effetto post sbornia.

Perché non ci pensa nessun altro allora? Probabilmente fare ricerca in questo senso non è particolarmente fruttuoso, la gente non smette di bere nonostante gli effetti collaterali. In fin dei conti l’hangover è quello che ogni tanto ci fa dire “non berrò mai più in vita mia”, non che sia vero, ma magari ci spinge a disintossicarci per qualche giorno, siamo sicuri di volerci privare dell’hangover?