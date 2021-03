Un intruso arrestato nella villa di Johnny Depp

Chi non vorrebbe godersi per un po’ una villa stratosferica come quella del divo Johnny Depp a Hollywood? Deve essersi sparsa la voce su quanto sia confortevole perché è già il secondo caso di intrusione nella villa da inizio anno. A gennaio si era trattato di una donna, arrestata poiché si trovava dentro la proprietà di Depp; la scorsa settimana a fare effrazione è stato un senzatetto di 57 anni. Scoperto da un vicino che ha chiamato i poliziotti, l’uomo si è barricato dentro e si è rifiutato di fare entrare le forze dell’ordine che hanno dovuto buttare giù la porta. Anzi ha approfittato dell’occasione per fare una bella doccia in uno dei numerosi bagni della casa. Si è poi scoperto che l’intruso aveva anche attinto al ben fornito mobiletto bar dell’attore, preparandosi un drink. Un’avventura durata molto poco visto che il senzatetto era già stato avvistato dai vicini fin da quando era entrato nel giardino ed era quindi sgattaiolato dentro, sapendo che non avrebbe avuto molto tempo per la sua vacanza da sogno. Doccetta e bevuta gli sono sembrate le cose più urgenti e più utili per affrontare al meglio le conseguenze del gesto e quindi l’arresto.



L’uomo ha anche trovato il tempo di distruggere una porta dentro l’abitazione motivo per cui è accusato anche di vandalismo. Se tutto il resto è assolutamente da condannare, ma comunque comprensibile, non ci spieghiamo proprio che gusto ci abbia trovato a distruggere una porta innocente, che insieme a quella buttata giù dalla polizia, sono ben due porte da rifare per Johnny Depp che magari ne approfitterà per aumentare le misure a difesa della villa, visto l'andazzo.