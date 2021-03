Tra pochi giorni i vaccini si potranno fare anche in farmacia

Da quando è arrivato il generale Figliuolo la guerra al Covid sembra aver preso un’altra piega. Alleato numero uno: i vaccini. Un DL degli scorsi giorni ha stabilito che i vaccini si potranno fare anche in farmacia. Oltre all’arrivo di rinforzi reclutati tra infermieri, odontoiatri e pediatri per vaccinare la popolazione, si inseriscono anche i farmacisti che seguiranno una formazione specifica.

Ovviamente sono stati stabiliti, a seguito di un accordo con i sindacati di categoria, "gli aspetti relativi ai requisiti minimi strutturali dei locali per la somministrazione dei vaccini, nonché le opportune misure per garantire la sicurezza degli assistiti".



I farmacisti, inoltre, avranno l’obbligo di trasmettere "senza ritardo e con modalità telematiche sicure" tutti i dati relativi alle vaccinazioni fatte. 70mila i farmacisti reclutati in 19mila farmacie, un nobile gesto di buona volontà per aiutare il paese, come ha spiegato Andrea Mandelli, presidente della Federazione Ordine Farmacisti: "È doveroso farlo perché dobbiamo vaccinare il più possibile, più rapidamente possibile. Sarà ovviamente su base volontaria, ma ci aspettiamo un'alta adesione. Noi ci siamo, questa svolta è anche un omaggio allo sforzo fatto dalla categoria in questo anno terribile, basti pensare all'impegno con cui abbiamo contribuito al fondamentale presidio dei tamponi. Già in tanti Paesi i farmacisti vaccinano: Stati Uniti, Francia, Gran Bretagna, Portogallo, Irlanda... Quando ci si chiede un contributo siamo sempre pronti ad aderire. È in gioco la salute del Paese, dal vaccino dipende la vita delle persone ma anche la ripresa economica".



Dopo il grande contributo già dato in questi mesi farmacisti sono nuovamente in prima linea; prima con i tamponi rapidi e oggi con le vaccinazioni si sono dimostrati validi aiutanti del Sistema Sanitario Nazionale.